صور.. الوزير والعنانى يبحثان استراتجية تعظيم سياحة اليخوت فى مصر

جدة - نرمين السيد - عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع القيادات المعنية بالوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذى للدراسات الجارية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعظيم سياحة اليخوت فى مصر وتوجيهات الدكتور رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من كل الدراسات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المعنية لبنود الاستراتيجية للبدء فى تنفيذها.





وخلال الاجتماع تم مناقشة جميع بنود الاستراتيجية وما آلت اليه مستجدات الأعمال والدراسات التى تمت بشأنها، إذ تم الاتفاق على ضرورة العمل خلال الفترة القليلة المقبلة على تكثيف ورش العمل لفريق العمل والمتخصصين والجهات المعنية لاتاحة جميع البيانات بطريقة مميكنة من خلال المنصة الإلكترونية "النافذة الواحدة" الجارى إنشائها ضمن الاستراتيجية على ان تتولى اللجنة المعنية برئاسة وزير النقل القيام بكل التنسيقات بين الجهات المعنية للانتهاء من الدراسات اللازمة للبدء السريع فى تنفيذ الاستراتيجية.

وتتضمن بنود الاستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت بمصر تحديث الخريطة الخاصة بجميع المراين على مستوى الجمهورية سواء القائمة أو المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة والتى تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء وتشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها. وكذلك إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت: يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل "قطاع النقل البحرى" هى الجهة المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لإصدار جميع التراخيص وتحصيل الرسوم المقررة مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانئ المصرية، بالإضافة إلى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية فى تنفيذ تلك الاجراءات.

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