التعليم العالى: 211 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 211 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2021/2022.





وأكد السيد عطا، وفقا لبيان صحفى، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4/9/2021.

وأوضح عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلى بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وعلى الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء السبت المقبل الموافق 4/9/2021، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.