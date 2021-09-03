تفعيل 14 خدمة إلكترونية في الشهر العقاري بـ26 محافظة

فعلت وزارة العدل أمس الخميس رسميا 14 خدمة إلكترونية خاصة بالشهر العقاري والتوثيق، في ثلاث محافظات جديدة هي شمال وجنوب سيناء والسويس، ليصل إجمالي المحافظات التي أطلقت فيها تلك الخدمات 26 محافظة.

يأتي ذلك تماشياً مع سياسة الدولة الخاصة بميكنة الخدمات المقدمة للجمهور، وما توليه وزارة العدل من أهمية لتطوير الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.

وسبق أن أطلقت الوزارة خدمات التوثيق عبر منصة مصر الرقمية وتطبيق "أرغب" في عمل توكيل عبر الهواتف المحمولة في عدد 23 محافظة بإجمالي خدمات (14) خدمة منها توكيل عام، ووكيل عام في الأمور الزوجية، وتوكيل قضايا، ومعاملاتي، الإقرارات، ثم إضافة الخدمات في ثلاث محافظات ليصل العدد إلى 26 محافظة، وسيتم الانتهاء من تغطية محافظة مرسى مطروح خلال شهر سبتمبر الجاري.