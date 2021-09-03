/648567/تصل-إلى-السيول-الأرصاد-الجوية-تحذر-هذه-المحافظات-من-الأمطار
حذر دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المحافظين خاصة المحافظات المحاطة بالجبال (البحر الأحمر - وجنوب سيناء وجنوب البلاد)، من وجود إنذار جوي يرتبط بفصل الخريف.
الأرصاد الجوية تحذر هذه المحافظات من الأمطار
وأكد شاهين، أن فصل الخريف هو فصل الأمطار التي تصل لحد السيول على هذه المحافظات، مطالبا بتطهير مخرات السيول في هذه المحافظات.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء أجواء مشمسة متوقعة على معظم أنحاء الجمهورية يتخللها ظهور لبعض السحب المنخفضة على أجزاء من السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة، كما تظهر بعض السحب المتوسطة على مناطق من جنوب الجمهورية ومرتفعات جنوب سيناء.
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