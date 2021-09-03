تصل إلى السيول.. الأرصاد الجوية تحذر هذه المحافظات من الأمطار 

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الأرصاد الجوية تحذر هذه المحافظات من الأمطار

وأكد شاهين، أن فصل الخريف هو فصل الأمطار التي تصل لحد السيول على هذه المحافظات، مطالبا بتطهير مخرات السيول في هذه المحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء أجواء مشمسة متوقعة على معظم أنحاء الجمهورية يتخللها ظهور لبعض السحب المنخفضة على أجزاء من السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة، كما تظهر بعض السحب المتوسطة على مناطق من جنوب الجمهورية ومرتفعات جنوب سيناء.