المسئول داعشي..اصابة  5 أشخاص في هجوم ارهابي بنيوزلاندا

/648568/المسئول-داعشياصابة -5-أشخاص-في-هجوم-ارهابي-بنيوزلاندا

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الجمعة، بإصابة 5 أشخاص في نيوزيلاندا جراء هجوم إرهابي بمركز للتسوق في مدينة أوكلاند، قتل منفذه.

اصابة 5 أشخاص في هجوم ارهابي بنيوزلاندا

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلاندا، جاسيندا أرديرن، إن هجوما إرهابيا عنيفا استهدف مركزا للتسوق بمدينة أوكلاند، موضحة أن منفذ هجوم أوكلاند الذي لقي مصرعه من أنصار تننظيم داعش الإرهابي.

وأكدت أرديرن أن مستوى التحذير الأمني في البلاد سيبقى عند المستوى المتوسط.

بدورها، أوضحت الشرطة النيوزيلندية أنها قتلت بالرصاص رجلا طعن وأصاب 5 أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند.

وقالت الشرطة في بيان في بيان: "تستطيع الشرطة أن تؤكد أن رجلا دخل مركزا للتسوق في ضاحية نيو لين بمدينة أوكلاند وأصاب عدة أشخاص".

وأضافت أن الشرطة حددت مكان الرجل وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلا في المكان، فيما لم تتوصل بعد للدافع وراء الهجوم.