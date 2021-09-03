/648571/بارالمبياد-طوكيو-يوسف-السيد-يودع-منافسات-السباحة

ودع يوسف السيد، لاعب منتحب مصر للسباحة، منافسات السباحة لسباق 200 متر حرة، ضمن مناقسات النسخة الحالية من دورة الألعاب البارالمبية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

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