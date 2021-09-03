فيديو.. سيدة بـ«الأشراف» فى أسوان: كنا أموات قبل حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قالت سيدة فرغلى، إن الحياة فى قرية الأشراف بمحافظة أسوان شهدت تطويرا كبيرا بسبب مشروعات حياة كريمة، مستطردة: «كنا أموات، وأعتبر أن مصباح علاء الدين جاءنا فى القرية، فقد كنا نحلم بكل ما تحقق مثل الصرف الصحى».





وأضافت سيدة خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى وهدير أبو زيد: "تم تطوير المدرسة أيضا، والقرية أصبحت تشهد تطورا أكبر مما كان فى أحلامنا، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرة حياة كريمة". وتابعت: "فى الماضى كانت الفتيات يتعلمن حتى الصف الثالث الإعدادى بسبب بعد المدرسة عن القرية، لكن أصبحنا لدينا مدرسة، وشهدنا أيضا تدشين حديقة لتنظيم الحفلات، بعدما كنا نقطع مسافات شاهقة لحضور حفلات الزواج". وأشارت، إلى أنها دشنت جمعية خيرية لمساعدة المطلقات وتقديم المساعدات لهن: "أقدم المساعدات فى أسوان وأى مكان أخر، والمسؤولون فى المحافظة يقدمون المساعدة لنا".

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