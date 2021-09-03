موعد مباراة منتخب مصر والجابون فى تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، مباراته الثانية فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام منتخب الجابون فى السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد فرانسفيل بالعاصمة ليبرفيل.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا على منتخب أنجولا بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل هدف المنتخب الوحيد محمد مجدى أفشة من ركلة جزاء حصل عليها أحمد أبو الفتوح، بعدما قام مدافع أنجولا بعرقلته داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4.

وعلى الرغم من فوز منتخب مصر على أنجولا بهدف دون رد إلا أن المنتخب يحتل المركز الثاني خلف منتخب ليبيا المتصدر بعد فوزه على منتخب الجابون 2 / 1 في اللقاء الذى أقيم بليبيا.

وتقلع الطائرة الخاصة التى تنقل بعثة المنتخب الوطنى إلى الجابون فى الثالثة عصر اليوم الجمعة لمواجهة منتخب الجابون يوم الأحد المقبل فى الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وجاء قرار السفر بطائرة خاصة بناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري خوفا من تعرض اللاعبين للاصابة آو الإجهاد.

وكشف حسام البدري، أن الفوز على أنجولا وإحراز النقاط الثلاثة هو الأهم في تلك المباريات، معترفاً بأن الأداء لم يصل للمستوى المطلوب ولكن واجهنا ظروفا صعبة من إصابات وغيابات.