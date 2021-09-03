«في لفتة إنسانية».. حمو بيكا يزور مريضة سرطان ويقدم لها الهدايا

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دوت الخليج يرصد زيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا لطفلة من مرضى السرطان داخل منزلها.

حمو بيكا يدعم مريضة سرطان

حرص بيكا على تقديم الدعم ومساندة طفلة من مرضى السرطان بزيارته لها داخل منزلها مع تقديم بعض الهدايا، مؤكدًا على أنه هو من أصر على زيارتها.

حمو بيكا يفتتح مطعمه الخاص بالإسكندرية

ومن ناحية أخرى افتتح مطرب المهرجانات حمو بيكا، مطعمه الخاص في الإسكندرية، مساء أمس الخميس، وسط حضور كبير من جمهوره وكل محبيه.

حمو بيكا يشارك جمهوره افتتاح مطعمه الخاص

شارك حمو، بفيديو لايف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثناء الافتتاح، معلقًا عليه" مستنيكم كلكم".

نجوم الفن داخل مطعم حمو بيكا قبل يومين من افتتاحه

واعتمد «بيكا» خلال الترويج لمطعمه الجديد، نشر العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بالتجهيزات، فضلًا عن لقطات لعدد من النجوم الحاملين بعض الوجبات مثل الفنان أشرف عبدالباقي، وإعادة نشر التهنئة الخاصة بالفنان «أوس أوس» عبر خاصية الـ«استوري» بموقع «إنستجرام».

وعلى أحد المنشورات الخاصة بالترويج للمطعم، سألت الإعلامية ريهام سعيد عن مكان المطعم؛ ليرد بيكا: «تنورينا يا أستاذة».

وكان «بيكا» بدأ الإعلان عن مطاعمه بمنشور على «فيس بوك» يوم 25 يوليو الجاري، قائلا: «انتظرونا في افتتاح أول فرع لمطاعم بيكا في العجمي.. الإسكندرية».

وفي اليوم ذاته، كشف بيكا، عن ثاني فروع مطعمه، واضعًا الخرزة الزرقاء، قائلا: «تم التعاقد بحمد الله الفرع التاني بالإسكندرية».

وفي نهاية يوليو الماضي، وقع بيكا على ثالث فروع مطعمه دون وضع الخرزة الزرقاء في منشوره، معلقًا عليه: «يا رب كملها بالستر واسترها علينا جميعا.. تم بحمد لله التعاقد على الفرع الثالث بالشيخ زايد».

حمو بيكا وسيط خير بين شاكوش والبحراوي

جدير بالذكر أن حمو بيكا تدخل مؤخرًا لفض اشتباك بين مغني المهرجانات حسن شاكوش، والمطرب رضا البحراوي، وذلك أثناء إحيائهم حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي.