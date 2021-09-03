الداخلية توجه قوافل طبية ومساعدات عينية ضمن كلنا واحد فى مطروح

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين كافة، واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

حيث نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل طبية تضم التخصصات كافة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والقطاعات الأمنية المعنية، لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمواطنين كافة، استهدفت عدة قرى بنطاق محافظة (مطروح) حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية.

كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.