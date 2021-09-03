/648578/عقب-فوز-الأهلي-بكأس-الكؤوس-تأجيل-بطولة-إفريقيا-للناشئين-لكرة-اليد

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، تأجيل بطولة أفريقيا للناشئات مواليد 2004، والشابات مواليد 2002، والتى كان من المقرر أن تبدأ منافساتهم واحدة تلو الأخر ابتدأ من يوم ١١ من شهر سبتمبر الحالي، إلى موعد آخر لم يتم الإعلان عنه وفقآ للاتحاد الافريقى.

الجدير بالذكر أن بطولة إفريقيا للشابات مواليد ٢٠٠٢ ستقام بمشاركة ٤ منتخبات، حيث يغيب منتخبات شمال إفريقيا عن المشاركة، بينما ستقام بطولة إفريقيا للناشئين مواليد ٢٠٠٤ بمشاركة ٣ دول فقط. يذكر أن النادي الأهلي تمكن من الفوز ببطولة كأس الكؤوس الأفريقي لكرة اليد الإفريقي، بعدما تغلب على نظيره وداد سمارة في المباراة التي أقيمت أمس.

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