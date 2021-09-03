/648581/مها-عبد-الناصر-لتحيا-مصر--إطلاق-موقع-أمازون-مصر-يسهم-في-ضخ-الاستثمارات-الأجنبية-وتحسين-الاقتصاد-المصري

رحبت النائبة مها عبدالناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بدخول "أمازون" للسوق المصري وأنها قامت بفتح أول مستودع لها في أفريقيا.

وأضافت "عبدالناصر" في تصريح خاص "لتحيا مصر " قائلة : أتمنى من الحكومة الاهتمام أكثر بجذب كل العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال توفير بيئة مناسبة لهم وحوافز لتشجيع استثمارتهم ودخولهم وتذليل المعوقات التي تقف أمامهم وأن يكون هناك شباك أو مسئول واحد هو المنوط به مخاطبة هؤلاء المستثمرين.

وأشارت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان ، إلى أننا أصبحنا في منافسه عاليه جداً بينا وبين الدول المحيطة في جذب هذه الشركات ، مؤكدة أن ذلك يساعد في توفير الكثير من فرص العمل ويضخ استثمارات أجنبية وتحسين الصورة العامة للاقتصاد المصري أمام جميع دول العالم.

وكانت قد أعلنت شركة "أمازون" رسميا إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد امازون مصر "Amazon.eg"، كبديل لموقع "سوق دوت كوم" المملوك للشركة. وتعتزم الشركة عرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر Amazon.eg، ويشمل الإلكترونيات، والملابس، وأدوات المنزل والمطبخ، ومنتجات السوبر ماركت، وكذلك منتجات وأجهزة أمازون.

وقالت امازون أنه كجزءٍ من العملية الانتقالية، فإن عملاء "سوق دوت كوم" يمكن لهم استخدام نفس بيانات الدخول على موقع "أمازون مصر"، والذي سيحتوي على قوائم رغباتهم، والطلبات السابقة، وعناوين التوصيل، وطرق الدفع، والاستفسارات التي طرحت مسبقاً على فريق دعم العملاء، كما يمكن للعملاء الحاليين والجدد التسوق عبر "أمازون مصر" واستلام طلباتهم داخل مصر، من خلال استخدام تطبيق Amazon واختيار "مصر" من الإعدادات أو زيارة موقع Amazon.eg.

ويتيح كل من التطبيق والموقع الإلكتروني اللغتين العربية والإنجليزية ويوفرخاصية تقييم العملاء للمنتجات، وقسم للمقترحات شخصية.