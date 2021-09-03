الداخلية توجه قافلة طبية إلى ليمان 430 الصحراوى وسجن القطا الجديد

جدة - نرمين السيد - وجه قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات إلى ليمان 430 الصحراوى - وسجن القطا الجديد لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، إذ تم توقيع الكشف الطبى على عدد منهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكل أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، خصوصا الرعاية الصحية. وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كل سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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