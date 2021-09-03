محافظ أسيوط: الحكومة حريصة على دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا

جدة - نرمين السيد - أكد عصام سعد محافظ أسيوط اهتمام الحكومة وحرصها على دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا بمختلف المجالات من خلال التعديلات التشريعية والمؤسسية لإدخال المرأة وتوظيفها فى العديد من القطاعات وتمكينها من أداء دورها الإقتصادى والاجتماعى والعمل على دمج هذه الجهود فى برامج التنمية الشاملة بمختلف المراكز والمدن.





ولفت سعد إلى أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تدريب السيدات على كيفية إقامة مشروعات صغيرة ودعم وتمويل هذه المشروعات خاصة فى المناطق الريفية وتدريبها حتى تتمكن من إدارة مشروعها بنجاح والوصول به لبر الأمان.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط اليوم الجمعة، الدكتورة مروة كدوانى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة لاستعراض أنشطة وخطط المجلس فى دعم وتمكين المرأة والمشاركة فى خطط وبرامج التنمية وتنفيذ المبادرات الرئاسية والمجتمعية وذلك ايمانا من المحافظة بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والمجالس القومية المتخصصة فى المشاركات المجتمعية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى تنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار إلى أن المحافظة تعاونت مع الجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعى فى توزيع بعض المشروعات الصغيرة المدرة للدخل كالأفران المنزلية وماكينات الخياطة وغيرها للسيدات المعيلات وذوات الهمم لتميكنهم اقتصاديا وجعلهم منتجين فى المجتمع فضلا عن المساعدة فى تسويق منتجاتهم.

واستعرضت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط بعض أنشطة المجلس فى تنفيذ دورات تدريبية للسيدات على ريادة الأعمال بقصر ثقافة ساحل سليم وكيفيه إقامة المشروعات ودراسة البيئة المحيطة وتحديد أولويات صاحبات المشاريع وتدبير التمويل وتطوير المنتج والتسوق الناجح والتسويق الاليكترونى وكذلك حساب التكلفة والتسعير للمنتجات فضلا عن رفع مهاراتهن من خلال تدريبهن على الأشغال اليدوية مثل صناعه السجاد اليدوى وأعمال التلى واشغال عجينه السيراميك.

كما استعرضت الخدمات التى يقدمها المجلس القومى للمرأة من خلال بطاقات الرقم القومى مجانا للسيدات وكذلك مأموريات التصوير من الأحوال المدنية مجانا فى محل إقامه السيدات فضلا عن القوافل الطبية للكشف المبكر عن سرطان الثدى بقرى المحافظة بالإضافة إلى برامج تنظيم الأسرة وتقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، مشيدة بدور محافظ أسيوط فى إطلاق العديد من المبادرات التنموية واستهداف الأسر محدودة الدخل وشباب الخريجيين بتسليمهم مشروعات صغيرة توفر فرص عمل حقيقية لهم.