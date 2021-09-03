صور.. غرق الشوارع والسيارات بمياه الصرف فى القاهرة الجديدة

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جدة - نرمين السيد - وتداول عدد من سكان التجمع الخامس، على مواقع التواصل الاجتماعى، صورا للسيارات وهى غارقة فى مياه الصرف الصحى، وخصوصا فى شارع طه حسين، ما تسبب فى شلل مرورى كامل فى المنطقة.
وناشد الأهالى، المسؤولين، سرعة التحرك وشفط المياه، وسحب السيارات، مؤكدين أن هناك صعوبة بالغة فى الحركة داخل المنطقة بسبب كسر الماسورة منذ مساء أمس الخميس.
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