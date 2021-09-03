المتحدث العسكرى ينشر فيديو انطلاق فعاليات تدريب «النجم الساطع 2021»

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، فيديو انطلاق التدريب المشترك «النجم الساطع 2021» بمشاركة 21 دولة.



جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، فيديو انطلاق التدريب المشترك «النجم الساطع 2021» بمشاركة 21 دولة.

وشهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعداداً لبدء فعاليات التدريب.

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