وزيرة الهجرة: ننظر للمهاجر غير الشرعى كمجنى عليه

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى ندوة «ظاهرة الهجرة غير النظامية وكيفية التصدى لها» التى نظمتها وحدة دراسات الهجرة التابعة لمركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع وزارة الهجرة.





جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتورة عادلة رجب منسق وحدة أبحاث الهجرة، والدكتورة هبة نصار أستاذة الاقتصاد، الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، الدكتورة أمانى مسعود، أستاذة العلوم السياسية، الدكتور أيمن زهرى، خبير دراسات الهجرة.

وافتتح الأستاذ الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية الندوة، مرحبا فى مستهل كلمته بالمشاركين، وفى مقدمتهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المتحدث الرئيسى فى الندوة، وكافة الحضور من الأساتذة والطلاب والإعلاميين والشخصيات العامة.

وقال السعيد، وفقا لبيان صحفى، إن الدولة تبذل الكثير من الجهد فى هذا الموضوع الهام، وسنطلع على جهودها فى هذا الملف من خلال ما ستعرضه لنا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لاسيما وأن ظاهرة الهجرة غير النظامية تعد واحدة من أكثر المشكلات التى تؤرق المجتمع الدولى، وهى ظاهرة متعددة الأبعاد حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويُعدّ الدافع الرئيسى فى انتشارها هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلٍ عام مع ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية أو تطبيق سياسات تحدّ من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية.

وأضاف عميد الكلية، أن ظاهرة الهجرة غير النظامية ما زالت منتشرة وخاصة بين فئة الشباب، ولذا فالأمر يحتاج لدراسات أكاديمية تحدد مواطن الخلل والأسباب التى تؤدى بالبعض إلى هجرة الوطن حتى ولو كانت بطرق غير قانونية وتعرضهم لخطر الوفاة أثناء الهجرة أو بعدها، مضيفًا أن لدينا مجموعة من الأسباب المتعلقة بزيادة نسبة الهجرة غير النظامية، ومنها الاقتصادية وتتمثّل فى البطالة وانخفاض الأجور وتدنّى المستوى الاقتصادى والمعيشى داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين، إضافة إلى الأسباب الاجتماعية المتمثلة فى ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وكذلك مشكلة الانفجار السكانى وما تسببه من ارتفاع أعداد السكان كالفقر، والتلوّث، ونقص المياه، أما عوامل جذب المهاجرين فتتمثّل فى ارتفاع أجور العمال فى البلد المراد الهجرة إليها، وارتفاع المستوى المعيشى بها ووجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل مقارنة بدولة المهاجر.



من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن شكرها للدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكافة المشاركين بندوة «ظاهرة الهجرة غير النظامية وكيفية التصدى لها» التى تنظمها وحدة دراسات الهجرة التابعة لمركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مثمنة على دور الوحدة فى تنظيم هذه الندوة التى تستمد أهميتها بعد وقوع حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية لشباب قرية تلبانة وهى إحدى القرى التابعة لمركز المنصورة، بهدف الاستفادة من الخبراء والأكاديميين فى التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفق توجيهات الرئيس فى إطار استمرار جهود الدولة فى مكافحة هذه الظاهرة وما يطرأ عليها من أبعاد جديدة تستوجب التعامل معها على الفور.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا فى مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية وفق شهادات المؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف، وقد أعلن الرئيس فى عام 2016 عدم خروج أى مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، واستكمالا لهذا النجاح أعلن فى 2019 عن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية مكلفا وزارة الهجرة بتنفيذها فى القرى بالمحافظات المصدرة للظاهرة، والتى بلغ عددها 70 قرية فى 14 محافظة، بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الصلة، وضمن هذه الجهود تأتى مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتى تساهم بشكل مباشر فى رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب فى هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بينها المركز المصرى الألمانى للهجرة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن الدولة المصرية تنظر للمهاجر غير الشرعى كونه مجنى عليه، والجانى هم السماسرة وتجار البشر، وقد غلظ القانون الصادر فى 2016 العقوبات على مرتكبى هذه الجرائم، وتغير مفهوم التعامل حيث تمد الدولة يد العون للمهاجر غير الشرعى بتوعيته بمخاطر ما سيواجهه خلال رحلته المحفوفة بالمخاطر، وتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية المتعددة، فضلا عن توفير برامج تدريب للشباب حتى يصبحوا مؤهلين للهجرة بشكل شرعى.

وأعلنت وزيرة الهجرة، استعداد الوزارة للتعاون والعمل مع وحدة دراسات الهجرة للاستعانة بالخبراء والأكاديميين المعنيين بالهجرة غير الشرعية، لنعيد التفكير من جديد فى الأسباب الدافعة لشبابنا نحو هذه الظاهرة، بعدما نجحت الدولة المصرية إلى حد كبير للتصدى للظاهرة خلال السنوات الماضية، وفى ظل ما تحدثه من تنمية حقيقية داخل القرى والمحافظات لتحسين حياة الأسر فى الريف المصرى، وما نتج عنها من توفير لفرص عمل متنوعة.