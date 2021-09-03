رفعت الرايات الحمراء.. شواطئ الإسكندرية تحذر من ارتفاع الأمواج

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بيانا حذرت فيه من خطورة كبيرة فى حالة عدم الإلتزام بتعليمات عمال الأبراج والمنقذين. وناشدت الإدارة رواد الشواطئ الإلتزام بالسباحة فى المساحات الآمنة المحددة من قبل المنقذين وأكدت الإدارة أنها اتخذت كل الإجراءات التحذيرية لسلامة الرواد إذ تم الإعلان على صفحتها الرسمية عن رفع الرايات الحمراء. كما يجرى التنبيه على مدار الساعة، وتحذير الرواد عن طريق الإذاعات الداخلية، والمرور عليهم وتحذيرهم بخطورة التوغل داخل البحر وهو فى حالة عدم الاستقرار.

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