وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يشهدان توزيع 4 أطنان لحوم من صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توزيع 4 أطنان لحوم صكوك أضاحى مقدمة من وزارة الأوقاف على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر إحتياجا بنطاق دائرة المحافظة ليكون إجمالى ما تم صرفه للمحافظة حتى الآن 31 طن لحوم، وذلك فى حضور الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف والدكتور محمد حامد وكيل المديرية.





وأوضح وزير الأوقاف أنه إيمانا من الوزارة بالتوسع فى قاعدة التكافل الاجتماعى ومد يد العون للأسر الفقيرة والمستحقة لتوفير حياة كريمة لهم تم تزويدهم بكميات اللحوم اللازمة لسد احتياجاتهم خلال الأيام المقبلة. وأشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية لتوفير كل احتياجات المواطنين المستحقين من السلع الأساسية والمواد الغذائية، وخصوصا لحوم الأضاحى لتوزع على الأسر الأكثر إحتياجا من أبناء المحافظة. يذكر أن إجمالى ما تم تحصيله من مشروع صكوك الأضاحى هذا العام قد بلغ 142 مليونا و500 ألف جنيه، وأن جملة المستفيدين من المشروع بعزة وكرامة بلغ مليون و453 ألف أسرة، حيث وفر المشروع 1.453 طنا من اللحوم المشفاة، كما وفر العديد من فرص العمل، إضافة إلى ما يحققه من حفاظ على البيئة، والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة، وإعطاء نموذج شديد التميز للانضباط والشفافية فى العمل الخيرى.

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