الرئيس المالاوى يلتقى السفير المصرى لبحث أوجه التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس المالاوى الدكتور لازاروس مكارثى شاكويرا، السفير حسن أحمد شوقى، سفير مصر لدى مالاوى، بمناسبة انتهاء مهمته بالبلاد، حيث نقل السفير المصرى تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لشقيقه الرئيس شاكويرا، كما قدّم التهنئة للرئيس المالاوى لانتخابه رئيساً لمجموعة التنمية للجنوب الأفريقى SADC لمدة عام اعتباراً من شهر أغسطس الماضى.





وأعرب السفير المصرى عن ثقة مصر فى القيادة المالاوية لتجمع SADC وفى قدرتها على تعزيز جهود التكامل الاقتصادى بين دولها لمواجهة التحديات المشتركة التى تواجه دول منطقة الجنوب الإفريقى. كما استعرض السفير الموقف الراهن للعلاقات الثنائية بين البلديّن وتناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن تطلع مصر إلى الدفع قدماً نحو المزيد من التعاون بين الدولتين لتطوير آفاق العلاقات فى مختلف المجالات. ومن جانبه، طلب الرئيس المالاوى نقل تحياته الخالصة إلى شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. كما أعرب عن تقديره لما تم إنجازه على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الأعوام الماضية، واصفاً إياها بالعلاقات الاستراتيجية والحيوية، ومؤكداً اعتزازه بحرص الجانب المصرى على دفع هذه العلاقات إلى مزيد من الارتقاء.

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