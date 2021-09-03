محمد صلاح ينافس على جائزة لاعب شهر أغسطس في ليفربول

تواجد نجمنا الدولى محمد صلاح ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر أغسطس الماضي داخل نادي ليفربول الإنجليزي، بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للريدز اليوم الجمعة.

وتواجد في قائمة المرشحين، التي أعلنها الموقع الرسمي، 18 لاعبًا، بينهم صلاح وساديو ماني، بجانب فيرمينو، فضلًا عن دييجو جوتا.

وشارك محمد صلاح في الشهر الماضي رفقة ليفربول في 3 مباريات مسابقة البريميرليج، بواقع 270 دقيقة، وساهم نجمنا المصري في 4 أهداف، حيث أحرز هدفين وصنع مثلهما.

في سياق مختلف، أكد جيمي كاراجير أسطورة نادي ليفربول والمحلل بقناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق لاعب ليفربول القادم الذي سيوقع عقدًا جديدًا.

وقال كاراجير في قناة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن ليفربول لديه بعض من أفضل اللاعبين في العالم، أعتقد أن محمد صلاح سيكون القادم في الأشهر القليلة المقبلة، إذا تمكنوا من القيام بذلك".

ويأمل مشجعو ليفربول أن يكون كاراجير على حق، وأن يكون صلاح هو النجم الكبير القادم في آنفيلد الذي يوقع صفقة جديدة.

وخلال موسم 2020-21 ، سجل لاعب تشيلسي السابق 22 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة في الدوري.

وينتهي عقد صلاح الحالي مع ليفربول في صيف 2023.