جدة - نرمين السيد - شاركت مكتبة مصر العامة فى الدورة الرابعة لاجتماع الخبراء العرب والصينيين فى مجال المكتبات والمعلومات والذى انعقد عن طريق الاتصال المرئى تحت عنوان التبادل والتعاون الإقليمى للمكتبات فى ظل جائحة كوفيد بتنظيم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتبة الصين الوطنية باستضافة مكتبة جيجيانغ الصينية.





ألقى السفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة كلمته فى الجلسة الثانية للاجتماع التى دارت حول "خصائص وأنماط جديدة لإدارة عمليات المكتبات العربية والصينية، وأشار خلال الاجتماع أن جائحة كورونا جاءت منذ عام 2019 لتمثل تحديا كبيرا فى كل أنشطة الحياة فى العالم بما فى ذلك المكتبات العامة ومن بينها منظومة مكتبات مصر العامة، ومثلت الجائحة أيضا إمكانية أن تكون هناك فرص للإبداع فى تقديم الخدمات المكتبية، إذ أن المنظومة أصرت على أن تتواصل خدماتها للجمهور مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بطبيعة الحال فضلا عن التواصل عبر الوسائل الإلكترونية.

وأكد الريدى على أهمية مشاركة منظومة مكتبات مصر العامة والتى تشارك لأول مرة فى هذه الاجتماعات والتعاون البناء العربى الصينى فى مجال المكتبات العامة وأن تكون عضوا فاعلا فى الأنشطة المستقبلية لهذه الآلية علما بأن منظومة مكتبات مصر العامة تمثل نموذجا فعالا للانتشار الأفقى والجغرافى للمكتبات العامة فى محافظات مصر بما يعظم استفادة أكبر عدد من المواطنين مما تقدمه من خدمات، وبالتالى فإن اشتراكها فى آلية اجتماع الخبراء العرب والصينيين فى مجال المكتبات العامة يفتح مجالا جغرافيا وفضاء أوسع وأرحب للتعاون العربى الصينى فى هذا المجال.

كما دعى الريدى، الجانب الصينى إلى المساهمة فى إنشاء مكتبة عامة فى مصر على غرار التعاون مع مؤسسة برتلسمان الألمانية لتأسيس المكتبة الأم ومملكة الدنمارك فى إنشاء مكتبة الزاوية الحمراء.

وأشار رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة إلى الأهمية الكبرى لفكرة التوأمة بين المكتبات العربية والصينية للربط بين ثقافتين عالميتين عريقتين وهى الثقافة الصينية والثقافة العربية، مشيرا أنه الأوان أن يتم العمل على نشر مفهوم التفاعل بين الثقافات وإمكانية ترجمة ذلك عالميا، وفى هذا الصدد تظهر فكرة التوأمة بين المكتبات الصينية ونظيراتها العربية بما تتيحه المكتبات العامة من آليات مثل ورش العمل وتعلم اللغات والندوات، لافتا إلى أن فى ذلك كله يجب أن تكون المكتبات العامة أفقا بالغ الأهمية بالنسبة للأطفال ويجب أن تتضافر الجهود لتعزيز التعاون والتفاعل بين ثقافة الطفل العربى وثقافة الطفل الصينى.

وتقدم الريدى فى نهاية كلمته باقتراح من شأنه أن يدعم إمكانيات التعاون والتفاعل بين المكتبات العامة على الجانبين، إذ اقترح أن تقوم كل دولة مشاركة فى هذا المؤتمر باختيار إحدى مكتباتها لتكون بمثابة نقطة اتصال focal point للتواصل بين المكتبات المشاركة فى هذا الاجتماع.