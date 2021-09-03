جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع الاهتمام بالأئمة والوعاظ والواعظات على أولوياته الرئيسية لبناء الوعى المستنير للمواطنين خصوصا الشباب.





ووضعت وزارة الأوقاف خطة متكاملة لتأهيل الأئمة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لمواجهة الفكر المتشدد والمتطرف. والفيديوجراف التالى يوضح تفاصيل خطة وزارة الأوقاف لمواجهة التطرف‎‎. ويأتى ذلك فى إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية قضية تجديد الخطاب الدينى كسلاح هام وقوى فى مواجهة قوى الشر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف- بالعلم والعلماء.. خطة الأوقاف لمواجهة التطرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.