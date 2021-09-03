وزير الأوقاف والمفتى يؤديان صلاة الجمعة فى مسجد الفتح بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق احتفالا وابتهاجا بالعيد القومى للمحافظة، وذلك وسط الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.





جاء ذلك بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، واللواء محمد مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، واللواء مهندس يسرى الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، سعد الفرماوى السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، والمستشار مدحت الغمراوى وكيل وزارة القوى العامله، والشيخ مجدى بدران وكيل وزاره الأوقاف، والمهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، وأحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية وعدد من المواطنين.



وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعنوان "السلام مع النفس والكون" قائلا: "إن السلام ليس مجرد شعار يرفع، إنما هو قيمة إنسانية راقية حرص ديننا الحنيف على ترسيخها، فديننا دين السلام وتحية أهل الجنة فى الجنة السلام، فما أجمل لأن يعيش الإنسان فى سلام مع نفسه وسلام مع عائلته وسلام مع اصدقائه وسلام مع الناس أجمعين، فالمسلم الحقيقى متسامح مع نفسه ويعيش فى سلام مع الكون فلا يؤذى حيوانا ولا يحرق نباتا ولا يتلف شجرا ولا ثمرا إنما هو بناء معطاء يحب الخير لا الشر والبناء لا الهدم والتعمير لا التخريب ولا الافساد فى الأرض.

وتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأجمل التهانى وأطيب التمنيات لأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة الشرقية والموافق التاسع من سبتمبر ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابى ابن قرية هرية رزنه أمام خديوى البلاد مطالبا بالحرية والكرامة، مؤكدا أنه سيتم خلال شهر سبتمبر افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.