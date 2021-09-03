تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز وتوقيع اللاعبين للأبيض

كشف مصدر مطلع تفاصيل الصفقة التبادلية المنتظرة بين ناديى الزمالك وبيراميدز، تفاصيل المفاوضات بين الناديين فى صفقة المبادلة التى تشهد التفاوض حول انتقال الرباعى عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعمر جابر لاعبى بيراميدز إلى الزمالك، مقابل انتقال عدد من لاعبى قلعة ميت عقبة لنادى بيراميدز بخلاف دفع مقابل مالى ومن اللاعبين الذى طلب بيراميدز الحصول على خدماتهم كلا من محمد عبد الغنى مدافع الزمالك وأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض والمنتخب الوطنى.

وأوضح المصدر ذاته إن الزمالك بدأ فى الحصول على توقيعات لاعبى بيراميدز حيث جاءت البداية بالحصول على توقيع أحمد أيمن منصور مع الحصول على رغبة من الثلاثى دونجا وعبد الله السعيد وعمر جابر فى الانضمام إلى قلعة ميت عقبة، وذلك حال النجاح فى إنهاء الصفقة مع بيراميدز.

كما تابع نفس المصدر أن إدارة بيراميدز أيضا فتحت خط المفاوضات مع لاعبى الزمالك للحصول على موافقتهم وجاءت البداية بأحمد فتوح الذى كشف لإدارة بيراميدز إن مصيره فى يد إدارة الزمالك وإنه حال موافقة إدارة قلعة ميت عقبة على رحيله وقتها سيقوم بالتوقيع إلى بيراميدز ولكن وفقا لنفس المصدر فقد أوضح أن الزمالك عرض على بيراميدز الحصول على جهود عبد الله جمعة بدلا من أحمد فتوح فى ظل التمسك حتى الآن باستمرار فتوح بالقلعة البيضاء.

ومع رغبة بيراميدز أيضًا فى الحصول على فتوح وأيضا كان مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك هدف سابق لبيراميدز جعل هناك رغبة داخل الزمالك فى الحصول على خدمات إبراهيم عادل لاعب بيراميدز فى الصفقة حال الموافقة على انتقال الثنائى فتوح ومصطفى فتحى إلى بيراميدز ضمنها ولكن مع التمسك بفتوح ومصطفى فتحى جعل اسم إبراهيم عادل مستبعد حتى اللحظة الجارية من التواجد ضمن الصفقة التبادلية.

وعرض مسئولو الزمالك على بيراميدز الحصول على جهود عبد الغنى إلى جانب عبد الله جمعة مع بعض اللاعبين الصاعدين والمتألقين بالفريق الأبيض وفقا لحاجة بيراميدز مع مقابل مالى خاصة إن لاعبى بيراميدز سهلوا الأمور على الزمالك بالموافقة على تخفيض قيمة عقودهم للإنضمام إلى الفريق الأبيض.

واختتم المصدر ذاته لليوم السابع بالتأكيد أن الصفقة سيستمر التفاوض بها فى الأيام الحالية لحين الوصول إلى صيغة اتفاق حول الشكل النهائى لاتمامها من عدمه.