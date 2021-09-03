الرئيس الفلسطينى يغادر القاهرة بعد زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - غادر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، القاهرة، اليوم الجمعة، عقب زيارة رسمية ناجحة بحث خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثانى، التطورات السياسية والميدانية الجارية فى المنطقة، وسبل تنسيق الجهود وتكريس العمل المشترك.





وعقد عباس، وفقا لبيان صحفى لسفارة فلسطين فى القاهرة، خلال الزيارة قمة ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبحث مجمل التطورات العامة الفلسطينية والتشاور بشأن التحركات الدبلوماسية والسياسية فى المرحلة المقبلة، وكذلك شارك فى القمة الثلاثية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثانى، والتى بحث خلالها القضايا المشتركة وتنسيق المواقف من أجل متابعة التحرك السياسى على الصعيدين الإقليمى والدولى. ورافق الرئيس فى زيارته لمصر، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.

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