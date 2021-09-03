مؤتمر لخدمة الصم وضعاف السمع بإيبارشية مغاغة

جدة - نرمين السيد - تحت رعاية الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، أقامت خدمة الصم وضعاف السمع بالإيبارشية، المؤتمر السنوى للمخدومين، وذلك بمدينة مرسى مطروح، فى الفترة من 28 / 8 إلى 2 / 9 / 2021م، وحضر المؤتمر 55 من المخدومين والخدام.





وشمل المؤتمر فقرات ترفيهية للمخدومين، من فقرات مائية، وملاهى، وسيرك، وزيارات للأديرة وحضور قداس بدير الأنبا بيشوى. وقد تبارك الجميع بحضور القمص شنودة يعقوب، راعى الصم والبكم بالكرازة المرقسية، ولقائهم بدير الأنبا بيشوى، والمهندسة سيسيل، والذى ألقى كلمة للمخدومين بعنوان (سلامى أترك لكم، سلامى أنا أعطيكم).

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