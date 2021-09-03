افتتاح 5 مساجد بتكلفة 8 ملايين جنيه فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ محمد يونس، افتتاح مسجد التوحيد بقرية كفر أبوحطب بمركز قلين، والفتح بعتل شابه بدسوق بحرى، والتوحيد بقرية أبوالعزائم بسيدى سالم، والكبير بالبستاوى بقرى العجوزين بدسوق، والمتولى بقرية أبو مصطفى بالرياض، بتكلفة بلغت 8 ملايين و750 ألف جنيه بالجهود الذاتية.





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