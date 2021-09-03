/648592/خالد-بدوي-القمة-الثلاثية-تهدف-لتكاتف-كافة-الجهود-لدعم-الموقف-الفلسطيني
أكد النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي علي أهمية القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الثاني ملك الأردن والرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن.
خالد بدوي: القمة الثلاثية تهدف لتكاتف كافة الجهود لدعم الموقف الفلسطيني
وقال بدوي، في بيان له ، أن القمة الثلاثية تهدف إلي تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، والدفع نحو استئناف المفاوضات، فضلاً عن تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن القيادة السياسية المصرية تقوم بجهود مضنية في مناصرة القضية الفلسطينية واتخذت تدابير وقرارات تدعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، وهو الأمر الذي يعكس الموقف المصري الثابت والراسخ لدعم القضية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على حقوقه المشروعة.
وأشاد خالد بدوي، بتأكيد الرئيس السيسي خلال القمة المصرية على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني والدفع نحو استئناف المفاوضات، فضلاً عن تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وذلك بالتوازي مع العمل على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني.
واوضح عضو مجلس النواب، أن القمة الثلاثية جاءت في نوقيت مهمة للغاية للاتفاق على أهم المحاور المتعلقة بالقضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.
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