غدا.. الأوقاف والأعلى للإعلام ينظمان ندوة بناء الوعى

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، غدًا السبت، ندوة تحت عنوان "بناء الوعى وأثره فى استقرار الدول"، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بالقاعة الرئيسية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر بميدان فودافون.





وسيتم عقب اللقاء تكريم الفائزين فى مسابقة الأوقاف والتربية والتعليم، ومسابقة الأوقاف والجمهورية. يأتى ذلك فى إطار الخطة الوطنية والتثقيفية والتوعوية لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام.

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