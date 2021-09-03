انت الان تتابع تفاصيل خبر هنا عروض رنين ضمن مهرجان التقسيط من 1 الى 30/9/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اعلنت مؤسسة رنين عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن انطلاق عروض رنين لشهر سبتمبر الجاري، مصاحبة لأقوى مهرجان تقسيط طول الشهر على كافة العروض، كما وتتضمن باقات خصم مميزة على جميع المنتجات، والتي قد تتخطي الـ 50% خصم في مختلف افرع الشركة.

وعليه فيعرض هذا التقرير عروض رنين اليوم 5- 6 سبتمبر الجاري، ضمن مهرجان تقسيط رنين طوال الشهر، والتي تتمضن العديد من الادوات المدرسية والمنتجات الهامة للبيوت المصرية، حيث يتزايد الطلب على تلك المنتجات مع اقتراب دخول المدارس، مع اهتمام العملاء للمنتجات الرئيسية التي تتضمنها العروض.

ويمكنك ايضاً متابعة أقوي عروض كارفور لشهر سبتمبر الجاري، والتي تشمل باقة قوية من المنتجات والأجهزة الكهربائية، وبأسعار تنافسية مناسبة للجميع.

عروض رنين 2021 (لشهر سبتمبر)

تجدر الاشارة الى بيان تفاصيل المنتجات محل عروض رنين، والتي تتمثل في التالي:

الاثاث المنزلي الشنط المدرسية ركنة ديكور حمام دواسات اشكال ومقاسات مختلفة سجاد للمنزل شنط حريمي شنط سفر شنط حفظ الطعام أدوات مدرسية

لمعرفة انظمة التقسيط والسداد يمكنك دخول رابط رنين الرسمي، او الاتصال على؛ 16113.

والآن نستعرض في الفقرة التالية مجلة العروض والتخفيضات المقدمة من رنين.

مجلة عروض Raneen

تحتوي مجلة عروض رنين جميع المنتجات محل العروض، مع سعر خاص لكل منتج قبل وبعد التخفيض، وكما اشرنا سابقاً فإنه تسري تلك العروض في كافة متاجر رنين في مصر يومي 5- 6 من هذا الشهر، والآن تابع باقة العروض المقدمة والتي تتمثل فيما يلي: