فيديو.. وزير الأوقاف: السيسى وجه بتكوين جيل من الأئمة شديد التميز

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة شكر من جموع أئمة وقيادات الدعوة بالشرقية للرئيس عبدالفتاح السيسى، على اهتمامه بتحسين أحوالهم المادية التى ترجمت فى الحافز الأخير بمنحهم 250 جنيه شهريا لكل إمام والاهتمام بتحسين أحوالهم العلمية من خلال عدة برامج.





وأضاف جمعة، خلال لقائه مع قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسى وجه بتكوين جيل من الأئمة شديد التميز يكون قادرا على قيادة رأى عام دينى منضبط ينتهج فقه الواقع فى ضوء على المحافظة على ثوابت الشرع.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الهدف هو التحول بالإمام من متلقى لقضايا التجديد لصانع لفكر التجديد، منوهًا بأن الوزارة ستنتهج التدريب غير المركزى فى المحافظات وستكون أول محافظة هى محافظة الشرقية.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة فى عين التكافل والسلام المجتمعى، لافتًا إلى أن السلام لا بد له من قوة تحميه، وهو ما يتطلب تقوية الجيش والشرطة، وهذا السلام للوطن بأجمعه وما يتطلب من الجميع المشاركة فيه.