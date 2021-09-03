/648597/الأهلي-يدعم-صفوفه-قبل-لقاء-الزمالك-بالسوبر-الإفريقي

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده ، مع الكوبي أنخيل هيرنانديز، لاعب كرة اليد المجنس في منتخب قطر علي سبيل الإعارة للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل.

ويستعرض تحيامصر التفاصيل:

ويلعب أنخيل هيرنانديز في مركز "الباك رايت" وتعاقد معه الأهلي لتدعيم هذا المركز قبل خوض لقاء السوبر الإفريقي.

طارق محروس

وكشف طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن مدى سعادته البالغة بتتويج الفريق بلقب كأس الكؤوس الإفريقية، بعد الفوز على وداد سمارة المغربي في المباراة النهائية.

وقال محروس إن فريق رجال يد الأهلي كان لديه إصرار على الفوز بالبطولة رغم صعوبة توقيت إقامتها قبل بداية الموسم، وقبل وصول الجميع إلى فورمة المباريات الرسمية، وفي ظل غياب مجموعة اللاعبين الدوليين عن فترة الإعداد، لافتًا إلى أن اللاعبين بذلوا الكثير من الجهد ليكونوا جاهزين للبطولة.

السوبر الإفريقي

وشدد على أن تركيز فريق رجال يد الأهلي الآن في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الأسبوع المقبل، حيث يسعى الفريق للتتويج بها وإضافتها إلى دولاب بطولات النادي.