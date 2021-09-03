سفيرنا فى بكين يستعرض أمام منظمة شانجهاى دور مصر للنهوض بالبشرية

جدة - نرمين السيد - وجهت منظمة شانجهاى للتعاون، الدعوة الدكتور محمد البدرى سفير مصر فى بكين، ليكون ضيف شرف فى احتفالية المنظمة بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء المنظمة وعام الثقافة الخاص بها.





وبحسب بيان للخارجية المصرية، اليوم الجمعة، ألقى البدرى، كلمة استعرض خلالها الدور الثقافى البارز الذى لعبته مصر عبر سبعة آلاف عام من الحضارة الثرية التى ساهمت خلالها بإنجازات متميزة فى جميع المجالات عزّزت من نهوض البشرية جمعاء، وحفظت لمصر مكانة تاريخية أبدية فى السجل العالمى.

كما أكد سفير مصر فى بكين، خلال كلمته على التقدير البالغ والاهتمام الكبير الذى توليه مصر لقرار وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة شانجهاى للتعاون، دعوة مصر كشريك حوار فى المنظمة.

وافتتح البدرى وأعضاء السفارة، جناح مصر فى المعرض، والذى تضّمن معروضات عدة للحضارة المصرية القديمة، وكُتيبات ومجلات تعريفية عن فرص الاستثمار والسياحة والدراسة فى مصر، فضلاً عن عرض مقاطع تصويرية لمختلف المزارات السياحية والمتاحف المصرية وتقديم شرح عنها لزوار المعرض من الجنسيات المختلفة.