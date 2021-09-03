المكسيك: مصر قدمت مساعدات لا تقدر بثمن لنقل موظفى فيسبوك من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إكسترا نيوز"، عن المتحدث باسم شركة "فيسبوك"، إصدار الحكومة المكسيكية، بيانا أكدت فيه وصول مجموعة من 175 مواطناً أفغانيًا إلى مطار مكسيكو سيتى الدولى، مؤلفة من عاملين فى وسائل التواصل الاجتماعى ونشطاء وصحفيين مستقلين وعائلاتهم بينهم 75 طفلاً.

وجاء فى البيان أن "المجموعة وصلت على متن أول رحلة لشركة مصر للطيران تهبط على الإطلاق فى المكسيك، بفضل العمل الذى قامت به سفارات المكسيك فى إيران والإمارات ومصر، بمساعدة لا تقدر بثمن من الحكومة المصرية".

كما أكدت شركة "فيسبوك"، مشاركتها فى إجلاء 175 مواطنًا أفغانيًا من أفغانستان إلى المكسيك.

وأشارت الشركة، فى بيان لموقع "أكسيوس" الإخبارى، إلى أن هناك موظفين بالشركة من بين من جرى إجلاؤهم.