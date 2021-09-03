- 1/3
- 2/3
- 3/3
وافتتح المُلتقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، ومدير الإدارة التعليمية بمركز ومدينة سمالوط.
وعُقدت فعاليات المُلتقى فى مُجمّع مدارس العهد الجديد بمطرانية سمالوط فى الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجارى، وأُلقيت عدة محاضرات هامة على المتدربين فى مجالات تعليمية وتربوية متنوعة، كان آخرها محاضرة للدكتور عبدالله إبراهيم حنا بعنوان "أهمية تدريس التربية الدينية".
تخلل الملتقى لقاءات متعددة من المسؤولين مع الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والتى كان لها أثرها الطيب على الجميع، منهم
الدكتور عبدالله إبراهيم حنا المنسق العام للجنة المجمعية للتربية الدينية والمشرف العام على التربية الدينية المسيحية بالوزارة والمنسق العام لملف الحُريّات الدينية بالوزارة، ومورين عشم حلمى موجه عام بمديرية قنا التعليمية، وفوزى فايز شبيب موجة أول بمديرية الغربية التعليمية، ونادر نزية مرقس موجة بمديرية الغربية التعليمية، والمسؤولين عن الأعمال الإدارية بتدريب معلمى وموجهى التربية الدينيى.
كما التقى الأنبا بفنوتيوس أيضًا ببعض المسؤولين عن قطاع التدريب بالمركز الإعلامى للكنيسه القبطية الأرثوذكسية وهم الأب القس بولس حليم، الأب الموقر القمص بطرس البرموسى، ماجد جورج، الدكتورة رانيا تادرس، مارجو إسحق، هيلانه ميخائيل.
وعلى هامش المُلتقى تم زيارة بعض معالم الإيبارشية الهامة مثل مزار وكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء "العور"، والكنيسة الأثرية بدير القديسة العذراء مريم بدير جبل الطير وفندق العائلة المقدسة السياحى والمُتاخم للكنيسة مع بعض المعالم الأخرى والتى كانت محط إعجاب شديد منهم لما لمسوه من الجمال والإبداع، فضلاً عن أهمية هذه المنشآت فى خدمة وتنمية أبناء الإيبارشية.
وأنهى المُلتقى فعالياته، ظهر اليوم الجمعة، تاركا أعظم الأثر فى نفوس الجميع لما وجدوه من راحةً وترحيب من المكان، بالإضافة إلى الفائدة التربوية والتعليمية الكبرى لمعلمين الدين المسيحى المنوطين بهذا المُلتقى الهام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. مطرانية سمالوط تستضيف مشروع تدريب ألف معلم دين مسيحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.