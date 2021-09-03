صور.. مطرانية سمالوط تستضيف مشروع تدريب ألف معلم دين مسيحى

جدة - نرمين السيد - استضافت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، مُلتقى تدريب مشروع ألف معلم دين مسيحى، والمُنعقد بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلةً فى قطاع التدريب بالمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحضور 135 معلم دين مسيحى.





وافتتح المُلتقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، ومدير الإدارة التعليمية بمركز ومدينة سمالوط.

وعُقدت فعاليات المُلتقى فى مُجمّع مدارس العهد الجديد بمطرانية سمالوط فى الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجارى، وأُلقيت عدة محاضرات هامة على المتدربين فى مجالات تعليمية وتربوية متنوعة، كان آخرها محاضرة للدكتور عبدالله إبراهيم حنا بعنوان "أهمية تدريس التربية الدينية".

تخلل الملتقى لقاءات متعددة من المسؤولين مع الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والتى كان لها أثرها الطيب على الجميع، منهم

الدكتور عبدالله إبراهيم حنا المنسق العام للجنة المجمعية للتربية الدينية والمشرف العام على التربية الدينية المسيحية بالوزارة والمنسق العام لملف الحُريّات الدينية بالوزارة، ومورين عشم حلمى موجه عام بمديرية قنا التعليمية، وفوزى فايز شبيب موجة أول بمديرية الغربية التعليمية، ونادر نزية مرقس موجة بمديرية الغربية التعليمية، والمسؤولين عن الأعمال الإدارية بتدريب معلمى وموجهى التربية الدينيى.

كما التقى الأنبا بفنوتيوس أيضًا ببعض المسؤولين عن قطاع التدريب بالمركز الإعلامى للكنيسه القبطية الأرثوذكسية وهم الأب القس بولس حليم، الأب الموقر القمص بطرس البرموسى، ماجد جورج، الدكتورة رانيا تادرس، مارجو إسحق، هيلانه ميخائيل.

وعلى هامش المُلتقى تم زيارة بعض معالم الإيبارشية الهامة مثل مزار وكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء "العور"، والكنيسة الأثرية بدير القديسة العذراء مريم بدير جبل الطير وفندق العائلة المقدسة السياحى والمُتاخم للكنيسة مع بعض المعالم الأخرى والتى كانت محط إعجاب شديد منهم لما لمسوه من الجمال والإبداع، فضلاً عن أهمية هذه المنشآت فى خدمة وتنمية أبناء الإيبارشية.

وأنهى المُلتقى فعالياته، ظهر اليوم الجمعة، تاركا أعظم الأثر فى نفوس الجميع لما وجدوه من راحةً وترحيب من المكان، بالإضافة إلى الفائدة التربوية والتعليمية الكبرى لمعلمين الدين المسيحى المنوطين بهذا المُلتقى الهام.