الطاهرى عن بيان المكسيك وفيسبوك: مصر العظمى تمد يدها لنجدة البشر

وقال الطاهرى، خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "مصر هتفضل مصر العظمى، وذلك ردا عن من قالوا إن إجلاء الدولة المصرية لمواطنيها من أفغانستان كان فوتوشوب ومسرحية".
وأضاف الطاهرى: "فاكرين لما مصر عملت إجلاء للمصريين من أفغانستان وشوفنا فخر من قدرات الدولة المصرية، وأنها قادرة توصل لولادها، وفيه حملة إلكترونية شككت فى الكلام ده".
وأضاف أن "مصر دولة محورية كبرى فى منطقة الشرق الأوسط تمد إيديها إلى وسط آسيا لنجدة البشر وتنقلهم إلى أقصى أمريكا اللاتينية فى المكسيك"، مبيناً: "الدولة دى اسمها مصر واللى بإذن الله هتفضل مصر العظمى".
وأكدت شركة "فيسبوك"، مشاركتها فى إجلاء 175 مواطنا أفغانيا من أفغانستان إلى المكسيك.
وأشارت الشركة، فى بيان لموقع "أكسيوس" الإخبارى، إلى أن هناك موظفين بالشركة من بين من جرى إجلاؤهم.
وقالت الشركة، إنه فى محاولة لنقل بعض الموظفين من البلاد، انضمت إلى جماعة لم تكشف عن اسمها، كانت تعمل على مساعدة الصحفيين فى أفغانستان على مغادرة البلاد.
وقال المتحدث باسم شركة "فيسبوك"، إن الحكومة المكسيكية، أصدرت بيانا، أكدت فيه وصول مجموعة من 175 مواطنا أفغانيا إلى مطار مكسيكو سيتى الدولى "مؤلفة من عاملين فى وسائل التواصل الاجتماعى ونشطاء وصحفيين مستقلين وعائلاتهم بينهم 75 طفلا".
وجاء فى البيان أن "المجموعة وصلت على متن أول رحلة لشركة مصر للطيران تهبط على الإطلاق فى المكسيك، بفضل العمل الذى قامت به سفارات المكسيك فى إيران والإمارات العربية المتحدة ومصر، بمساعدة لا تقدر بثمن من الحكومة المصرية".
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