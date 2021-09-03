/648598/ياسمين-صبري-تخضغ-لجلسة-تصوير-جديد-لصالح-Cartier

طلت الفنانة المصرية ياسمين صبري على متابعيها بإطلالة ناعمة، خطفت أنظارهم بأناقتها وجمالها الجذاب والفريد من نوعه، الذي طالما تعودوا عليه ولكنهم ينبهرون في كل مرة تنشر بها صورة جديدة.

دوت الخليج يستعرض أحدث إطلالات الفنانة ياسمين صبري، التي أحدثت بها ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها بفستان أورانچ وعقد نمر

طرحت صبري مجموعة من الصور لآخر جلسة تصوير خضعة لها لصالح مجوهرات Cartier، ظهرت خلالها من أمام إحدى المناظر الطبيعية بفستان أوارانج حملات أبرز قوامها المثالي، الذي زينه وأضاف لجماله قطع من المجوهرات البراقة وكوليه على شكل نمر.

ياسمين صبري الوجه الإعلاني لمجوهرات Cartier

وسبق وأن انضمت ياسمين صبري إلى قائمة الأسماء التي اختارتها Cartier كسفيرات لأحدث حملات Panthere de Cartier تحت إشراف المدير الإبداعي يوناس ليندشتروم وصورت إعلان خاص بهذه المجموعة.

وتألقت كعادتها الفنانة ياسمين صبري على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا الإيطالي، بفستان منفوش ومزود بديل باللون الأحمر.

ونسقت مع الإطلالة عقد ماسي حول الرقبة، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الصارخ الذي يبرز الملامح.

آخر أعمال ياسمين صبري الفنية

جدير بالذكر أن الفنان ياسمين صبري خرجت من السباق الرمضاني المنصرم، حيث كانت آخر أعمال مسلسل «فرصة ثانية» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.