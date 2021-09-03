بسام راضى: قرب انتهاء المرحلة الأولى لإعمار غزة.. وبدء التشييد خلال أيام

جدة - نرمين السيد - صرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، التى عقدت أمس، بالقاهرة، جاءت استمرارا للمشاورات بين الدول الثلاث، وناقشت العمل على تثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتهدئة الشاملة فى القدس والضفة ووقف كل الأعمال العدائية ووقف الاستيطان.





وأضاف السفير بسام راضى، فى تصريح، مساء اليوم الجمعة، أن القمة أعادت التأكيد على ثبات الموقف المصرى الأردنى تجاه دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على ثوابت حل الدولتين والعودة لحدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة فلسطين وعودة جميع حقوق الشعب الفلسطينى وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى دعوة المجتمع الدولى والرباعية الدولية إلى فتح أفق سياسى لإعادة إحياء عملية السلام، فى ظل الإدارة الأمريكية الجديدة والحكومة الجديدة فى إسرائيل.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تواصل الاتصالات بين مصر والأردن وفلسطين على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، لبلورة صيغة محددة يتم تفعيلها خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن القمة تناولت أيضا جهود إعادة الإعمار بغزة فى ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قاربت المرحلة الأولى على الانتهاء لرفع آثار التدمير فى القطاع، وخلال الأيام القادمة ستبدأ أعمال التشييد والبناء.