عراقيون لـ 60 دقيقة: رسالة السيسى تؤكد رفضه التدخل الخارجى فى شؤون بغداد

جدة - نرمين السيد - وأوضح الطاهرى، فى حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن "مصر تريد استقرار وأمان هذا الإقليم وعودة الدولة العراقية الوطنية القوية".

ولفت إلى أنه منذ عام 2014 وحتى اليوم حدث تواصل مباشر بين مصر والعراق من خلال دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية للعراق لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن "مصر قوية يعنى عراق قوى، خاصة وأن مصر هى الدولة النموذج فى الإقليم".

وعرض الطاهرى تقريرا يرصد آراء العراقيين المقيمين فى مصر عن رسالة الرئيس السيسى للشعب العراقى، بعد زيارته الأخيرة لبغداد لحضور قمة دول الجوار لدعم العراق.

وقال المواطنون العراقيون، فى التقرير المصور، إن زيارة الرئيس السيسى إلى بغداد كسرت حاجز ظل على مدار 3 عقود.

وأوضح أحمد داوود، عراقى مقيم بمصر: "رسالة الرئيس السيسى كانت واضحة وقوية جدا، حيث أكد على دعم العراق شعبا وحكومة، وأيضا تحدث عن رفضه للتدخلات الخارجية فى الوقت الذى عانى فيه الشعب العراقى كثيرا من التدخلات الخارجية".

وأضاف آخر: "من المؤكد أننا كعراقيين مقيمين بمصر وكعرب أشقاء كنا دائما منذ أكثر من سنتين داعمين لأن يكون للرئيس السيسى دورا مهما قياديا وسياسيا وعلى المستوى الشعبى فى كيفية إعادة والتحرك للعراق وإعادة العراق كسابق عهده، وأن تنقل كل الإنجازات التى تحققت فى مصر بالسواعد المصرية إلى العراق".