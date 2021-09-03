انت الان تتابع تفاصيل خبر إليك الموقع الخاص بوزارة الصحة لحجز لقاح كورونا وخطوات التسجيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة الصحة والسكان بتجديد دعوتها للمواطنين لحجز لقاح كورونا، وأكدت الوزارة أن حجز اللقاح سوف يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا الخاص بالوزارة فقط، مؤكدة على أنها الجهة الوحيدة التي سيتم تطعيم المواطنين بلقاح كورونا من خلالها وبالمجان، كما أكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تروج بأنها تطعم لقاح فيروس كورونا، كما حرصت علي طمأنة المواطنين بشأن فعالية وأمان اللقاح.

كيفية تسجيل حجز لقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، كيفية حجز لقاح كورونا عن طريق موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة والسكان المصرية والتي جاءت كالتالي:

دخول المواطن على رابط تسجيل لقاح كورونا من هنا. اختيار نوع الفئة المستهدفة لتلقي لقاح كورونا. إدخال كافة البيانات المطلوبة وتكون كالآتي:- (الاسم الرباعي- الرقم القومي – الهاتف المحمول) تحميل التاريخ المرضي -إن وجد- للراغب في عملية التطعيم. استكمال البيانات بعد استسلام رسالة من الوزارة للتحقق والبيانات تشمل اختيار مكان التطعيم الأقرب. وأخيرا ترسل الوزارة رسالة لمعرفة مكان وموعد التطعيم.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

أكدت الوزارة أن كافة لقاحات كورونا فعالة وأمنه بنسبة كبيرة جدا، والأعراض الجانبية تتمثل في آلام في الكتف وارتفاع درجة الحرارة وحكة موضع التطعيم واحمرار مكان التطعيم، مؤكدة على أن هذه الأعراض تنتهي في خلال يومين ولا تحتاج إلى القلق أو التوتر.

تكلفة استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين علي لقاح كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان تكلفة استخراج شهادات تطعيم كورونا المؤمنة والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وكانت كالآتي:-

100 جنيه للمصريين.

10 دولارات لغير المصريين.

كما أكدت على أن هذه الشهادات لن يتم الحصول عليها إلا بعد التطعيم من خلال الوزارة سواء جرعتين أو جرعة، وكشفت الوزارة عن توفير 126 مركز على مستوى جميع المحافظات لاستخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح فيرس كورونا.