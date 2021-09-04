فيديو - تعليق صادم من عمرو أديب على هاشتاج تزوجنى بدون مهر

جدة - نرمين السيد - أكد الإعلامي عمرو أديب أن المرأة اللبنانية تعانى من الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية، والتى أعقبت انهيار الليرة مقابل الدولار، وعدم قدرتها على شراء لبن الأطفال حتى لأبنائها.





وأضاف، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بى سى مصر" الفضائية، تعقيبا على هاشتاج "تزوجنى بدون مهر"، والذى نسب إلى المرأة اللبنانية، أن اللبنانيات وضعهن لا يرضي عدو ولا حبيب، مشيرا إلى أن لبنان حتى في أوقات الحروب لم تكن مثل الأن.

وتابع عمرو أديب: "لبنان مش عارف يرجع ويعيش.. لا يوجد أدوية أو بنزين ومشاكل في الكهرباء"، لافتا إلى أن حملة "تزوجنى بدون مهر" جعلت البعض يرسم صورة بذهنه عن فتيات الفيديو كليب ولا يعلم حقيقة الوضع.

وأضاف أن المرأة اللبنانية تكافح من أجل العيش، وتبحث عن الكتب الدراسية المستعملة لتوفير المال، متابعا: "حد يصدق أن الواحد ينزل الساعة 10 عشان يشترى ساندويتش يلاقى الشوارع ضلمة.. الوضع يبكى، ولا يرضى عدو ولا حبيب"، مشددا على أن الصور المنتشرة لـ حملة "تزوجنى بدون مهر" ليست حقيقية.