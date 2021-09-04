وأضاف، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بى سى مصر" الفضائية، تعقيبا على هاشتاج "تزوجنى بدون مهر"، والذى نسب إلى المرأة اللبنانية، أن اللبنانيات وضعهن لا يرضي عدو ولا حبيب، مشيرا إلى أن لبنان حتى في أوقات الحروب لم تكن مثل الأن.
وتابع عمرو أديب: "لبنان مش عارف يرجع ويعيش.. لا يوجد أدوية أو بنزين ومشاكل في الكهرباء"، لافتا إلى أن حملة "تزوجنى بدون مهر" جعلت البعض يرسم صورة بذهنه عن فتيات الفيديو كليب ولا يعلم حقيقة الوضع.
وأضاف أن المرأة اللبنانية تكافح من أجل العيش، وتبحث عن الكتب الدراسية المستعملة لتوفير المال، متابعا: "حد يصدق أن الواحد ينزل الساعة 10 عشان يشترى ساندويتش يلاقى الشوارع ضلمة.. الوضع يبكى، ولا يرضى عدو ولا حبيب"، مشددا على أن الصور المنتشرة لـ حملة "تزوجنى بدون مهر" ليست حقيقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - تعليق صادم من عمرو أديب على هاشتاج تزوجنى بدون مهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.