فيديو - هل وصلت نسبة الإشغالات فى المستشفيات إلى 80% بسبب كورونا؟

جدة - نرمين السيد - نفى الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والتواصل، والمتحدث الرسمى باسم "الوزارة" ما تردد عن ارتفاع نسب الإشغال فى المستشفيات إلى 80% بسبب الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا المستجد.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد على خير، فى برنامج "المصرى أفندى"، والذى يذاع على قناة "المحور" الفضائية، مساء أمس الجمعة، أن نسب الإشغال فى جميع المستشفيات بسبب كورونا لم تصل حتى إلى 25%، لافتا إلى أن مصر تشهد ارتفاعًا بسيطا فى معدلات الإصابة فى الموجة الرابعة، وأيضا انخفاضا فى معدلات الوفيات مقارنة بعديد من دول العالم. كورونا فى مصر وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه بالإضافة إلى مستشفيات الصدر والحميات لا تستخدم "الصحة" سوى 10 مستشفيات عزل فقط على مستوى الجمهورية، ولا تزال مصر بعيدة تمامًا عن نسب الإشغال التى قيلت وهى 80%، مشددًا على أن الحصول على اللقاحات يقلل من حدة الإصابة بـ فيروس كورونا، أو ضرورة الدخول إلى المستشفيات.

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