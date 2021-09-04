حكاية رسالة الطفلة مارينا .. تنبأت بوفاتها منذ 3 أشهر وتركت وصية مؤثرة

جدة - نرمين السيد - وكأنه أغرب من الخيال تلك القصة التى تناولتها مواقع التواصل الاجتماعى عن رسالة الطفلة مارينا، 13 عاما، والتى كتبتها منذ 3 أشهر، وكشفت فيها أنها ستموت قريبا وهو ما تحقق بالفعل.





وشعرت الطفلة مارينا، أن أيامها فى الدنيا معدودة وأن الموت أصبح قريبا منها ويداهما فى أى لحظة، فكتبت وصيتها على ورقة صفحات "كشكول" دراسى قالت فيها ببراءة الأطفال كلمات تدمى القلوب: "أنا مارينا.. أنا هموت قريب جداً، أنا متأكدة.. فى صوت بتقولى أنا هموت قريب وأنا حسه كده، لما اموت متغسلنيش ومحدش يشوفنى غير سامح وماجد وأنتى وبابا تلبسونى ومحدش يلبسنى غيركم".

وأضافت الطفلة مارينا فى رسالتها: "اللى يشيل الصندوق بابا وأعمامى وأنتى وماجد وسامح وعمى هانى، وأنتى تروحى المدافن ما تلبسيش أسود، ولا تعيطى ولا تعملى، وشغلوا التليفزيون وتجيبى كحك وبسكويت وتوزعى وتعملى قرص القدر وقرص الملاك وتوزعى".

من جانبه نشر الإعلامى رامى رضوان على صفحته الرسمية بـ فيسبوك، رسالة مارينا، والتى تركتها قبل وفاتها، حيث تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالدموع والحزن الشديد.

رسالة الطفلة مارينا

من جانبه، كتب شقيقها ماجد، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "راحت كل حاجة حلوة فى الدنيا، راحت أجمل ضحكة، راحت أجمل بركة فى الدنيا، بجد يا قديسة كنتى ملاك، قابله صليبك بشكر ومحبة، وكان صليب تقيل جدا، بس ربنا مش بيجرب أى حد، لا.. أنتى كنتى ملاك عايش معانا، مكناش نستاهلك يا قديسة".

وتابع: "عملتى معانا كتير أوى صالحتينا على بعض لما كان بيبقا فيه مشاكل بينى أنا وسامح، كنتى بطبطبى علينا وتقولى حقكم عليا، كان أجمل حضن فى حياتى لما بتحضنينى، فراقك كسر قلوبنا كلنا، بجد مكناش نستاهل بركة كبيرة زيك يا قديسة، كنتى بنتى وأختى، مع السلامة يا قديسة، اذكرينا أمام عرش النعمة".