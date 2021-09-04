مواعيد مباريات اليوم السبت .. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، أبرز وأهم المواجهات فى مختلف ملاعب العالم أبرزها، لقاء قطر ضد البرتغال، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها في الدوحة.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات تصفيات

فنلندا أمام منتخب كازاخستان الساعة 3 مساء

تقام مباراة إيرلندا أمام إذربيجان الساعة في تمام 6 مساء

تقام مباراة صربيا لوكسمبرج في تمام الساعة 6 مساء

تقام مباراة لاتفيا النرويج الساعة 6 مساء.

تقام مباراة سلوفينيا أمام منتخب مالطة في تمام الساعة 6 مساء

تقام مباراة قطر أمام منتخب البرتغال في تمام الساعة 6 مساء على قناة Sport TV1 Potugal

تقام مباراة قبرص أمام منتخب روسيا في تمام الساعة 6 مساء

تقام مباراة أوكرانيا أمام منتخب فرنسا في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة Sport TV1 Potugal

تقام مباراة جبل طارق أمام منتخب تركيا في تمام الساعة 8:45 مساء

هولندا أمام منتخب الجبل الأسود في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة NPO 1

جزر فاروه أمام منتخب الدنمارك في تمام الساعة 8:45 مساء

الكيان الصهيوني أمام منتخب النمسا الساعة 8:45 مساء

تقام مباراة اسكتلندا أمام نظيرة مولدوفا في تمام الساعة 8:45 مساء

تقام مباراة سلوفاكيا أمام منتخب كرواتيا في تمام الساعة 8:45 مساء.

نتيجة مباراة بلجيكا واستونيا

حقق المنتخب البلجيكي الفوز على منتخب استونيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الرابعة من منافسات تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر.

نتيجة مباراة ألمانيا وليخشتايشن

انتهت أحداث مباراة ألمانيا وليخشتايشن بنتيجة هدفين دون رد لصالح منتخب الماكينات الألمانية، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر.

نتيجة مباراة بولندا وألبانيا

حقق منتخب بولندا الفوز على منتخب ألبانيا بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر.

نتيجة مباراة البرتغال وأيرلندا

انتهت مباراة البرتغال ونظيره منتخب أيرلندل بنتيجة 2/1 للبرتغال، في المباراة التي جمعتهم أمس الأربعاء، ضمن منافسات تصفيات أوروبا لكأس العالم.

وأضاع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء، بعد أن تصدى لها حارس أيرلندا، ولكن تمكن كريستيانو من إحراز هدفين في الوقت القاتل من المباراة، حيث كان منتخب أيرلندا متقدم بهدف حتى الدقيقة 89، قبل أن يحرز رونالدو هدف التعادل لمنتخب بلاده، ثم أحرز رونالدو أيضا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 6 من الوقت بدل الضائع.