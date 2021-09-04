/648609/قبل-تدريبات-الفراعنة--الأخيرة-تعرف-علي-موعد-المباراة-منتخب-مصر-أمام-الجابون

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض تدريباته اليوم السبت، المقرر إقامتها علي ستاد فرانسفيل بالعاصمة ليبرفيل، يستضيف مباراة الفراعنة أمام الجابون .

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

وتقام مباراة منتخب مصر أمام الجابون، غداً الأحد المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2022 فى قطر، حيث من سوف يشتمل المران على وحدات فنية وخططية وبعض الوحدات البدنية لتجهيز جميع اللاعبين.

نتيجة مباراة مصر وانجولا

حقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

فيما لقي الفريق تشجيعاً خاصا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي حضر المران، قبل مواجهة انجولا وكان في استقباله أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة الفريق إلى الجابون الذي حرص على حضور التدريب للشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني ودعمهم في هذه المرحلة المهمة.

وتقد م محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط لمنتخب مصر، على تسديدة ركلة الجزاء للفراعنة، في غياب محمد صلاح المتخصص في ركلات الجزاء، ويسددها أفشة بقوة على يمين حارس انجولا في الزاوية العلوية من المرمى، ويتوجه عليها الحارس ولكن قوة الكرة تسكنها الشباك بأريحية.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.

محمد صلاح والنني

ويغيب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ومحمد النني لاعب خط وسط فريق ارسنال، في لقاء أمس، مع المنتخب المصري أمام انجولا في لقاء الجولة الأولى على ملعب الدفاع الجوي، بسبب القيود التي تفرضها بريطانيا في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر المنتخب الليبي صدارة المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، لقارة إفريقيا، بفارق الأهداف على منتخب الوطني.

ترتيب المجموعة السادسة

المركز الأول ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثاني مصر برصيد ثلاثة نقاط، وسجل هدف وحيد.

المركز الثالث الجابون، بدون اهداف، وتلقت شباكة هدفين، وسجل هدف.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.