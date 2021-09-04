/648612/لأول-مرة--شيكابالا-في-ضيافة-الحكاية-مع-عمرو-أديب

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية مع عمرو أديب" على فضائية "mbc masr 1" محمود عبد الرازق"شيكابالا لاعب فريق الزمالك السابق في تمام العاشرة مساءً.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ويعتبر ذلك اللقاء هو الأول لشيكابالا بعد أزمته الأخيرة مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، وتتوج الفارس الأبيض ببطولة الدوري الممتاز بعد غياب دام سنوات، والأزمة التى واجهته مع جمهور"الشياطين الحمر".

ومن المنتظر أن يجيب "شيكابالا" عن جميع التساؤلات الذى تدور داخل أذهان جميع المشجيعين ولماذا لم يحسم اللاعب موقفه سواء بالاستمرار مع الفريق أو الاعتزال ، ما أثار الجدل والعديد الأمر الذى من التساؤلات.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13.

جميع العقوبات التي وقعت على شيكابالا في تاريخه

توج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتا للمرة الثالثة عشر في تاريه، على حساب الإنتاج الحربي في لقاء الجولة قبل الأخيرة، برصيد 79 نقطة بفارق أربعة على غريمة ووصيف الدوري النادي الأهلي.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.

واقعة الحذاء

نشب صدام بين شيكابالا وبعض الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة الدولي خلال قمة الأهلي والزمالك في الجولة 21 في الدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبدأت الأزمة خلال خروج شيكابالا في الشوط الثاني، حيث قامت بعض الجماهير بهتافات ضد قائد الزمالك.

والتي كانت: "وحدوه.. لا إله إلا الله" وما إلى ذلك، في إشارة إلى وقع جنازة وليس خروج لاعب بقرار من مديره الفني وهو ما أثار غضب شيكابالا.

وقام قائد الزمالك بالرد على هتافات الأهلي بالإشارة إلى الحذاء الذي يرتديه أكثر من مرة قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في النهاية بعد أن سيطر على غضبه.

واقعة مباراة السلة بين الأهلي والزمالك

كان من المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على نظيره الزمالك، في الـ 29 من مارس الماضي، على صالة النادي الأبيض، في الجولة الـ 11 من منافسات الدوري المصري.

وتأخرت بداية المباراة لأكثر من ساعة، في ظل اعتراض الأهلي على حضور جماهير الزمالك في الصالة، رغم قرار منع الجماهير من الحضور، قبل أن يقرر مراقب المباراة إلغاءها بشكل نهائي.

وشهدت المباراة حضور الثلاثي محمود عبدالرازق "شيكابالا" وحازم إمام ويوسف أوباما، لاعبي فريق كرة القدم، لمؤازرة فريق السلة بالنادي.

وطلب العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، من مراقب المباراة ضرورة خروج ثلاثي الزمالك من الصالة مع باقي الجماهير، نظرا لإقامة المباراة بدون جمهور.