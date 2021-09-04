أهم الأخبار المتوقعة اليوم السبت 4 سبتمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

بدء امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة ومدارس المتفوقين والمكفوفين للعام الدراسى 2021.

القاهرة

الإدارة العامة لمرور القاهرة تجرى تحويلات مرورية؛ تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى فى الوصلة من مناطق السلام وحتى أعلى المرج، ولمدة شهر، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

القاهرة

فتح باب التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسى الجديد 2021 - 2022، وحتى 30 سبتمبر الجارى.

القاهرة

تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام ندوة تحت عنوان "بناء الوعى وأثره فى استقرار الدول"، بالقاعة الرئيسية فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران" 87 رحلة جوية، لنقل 10 آلاف و953 راكبا إلى العديد من مدن وعواصم العالم.

سوهاج

بدء التسجيل الإلكترونى لقبول الطلاب الجدد بالمدن الجامعية فى سوهاج للعام الجديد 2021 - 2022

القاهرة

يفتتح أوركسترا القاهرة السيمفونى موسمه الفنى الـ 63 بحفل يقام بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازف الڤيولينه مدحت عبد السلام، فى الثامنة مساء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

القاهرة

يعرض المركز الثقافى الروسى فى القاهرة "البيت الروسى" برئاسة أليكسى تيفانيان، فيلم "إفريقيا" من إخراج "داريا بنيفسكايا و"ناديا سيلافنسكايا"، وذلك فى إطار مهرجان الأفلام الحربية والتاريخية.

سيدنى

تتلقى أستراليا الدفعة الأولى من جرعات لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا"، البالغ إجمالها أربعة ملايين جرعة.