القوى العاملة: توفير فرص عمل لـ4 آلاف شاب فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 4205 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 21 من ذوى الهمم والعزيمة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 1615 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلا عن استخراج 3679 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.





وأشار مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة، فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضى، إلى أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 415 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 225 محضر سلامة و92 حالة غلق إدارى.

وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 928 منشأة، وأسفر عن تحرير 264 محضرا، فضلا عن التفتيش على 305 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 40 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 130 تفويض ووكالة لشركات بها 181 فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة، وتجديد 3 ترخيص، واستخراج تراخيص عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقا لأحكام القانون.