كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" يتضمن قيام سيدتين "منشور صور لهما" بالطرق على أبواب المنازل طالبين إعانة وقيامهما برش مادة مخدرة على أصحاب المنازل وسرقتها.
وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره، كما أمكن تحديد القائم بنشر الخبر وتبين أنه (أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور).
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه، وبمواجهته قرر بحصوله على الخبر من إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على أدمن صفحة وراء نشر صور سيدتين والادعاء بتخدير الأهالي داخل منازلهم وسرقتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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